Джейлен Брансон раскрыл секрет того, как оставаться сосредоточенным

29-летний разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Джейлен Брансон поделился своим мнением о том, как спортсмену сохранять духовный баланс и сосредоточенность.

«Когда о тебе говорят негативные вещи, важно их игнорировать. Когда говорят позитивные вещи о тебе, легко их увидеть, услышать и почувствовать себя хорошо. Но нельзя делать одно и не делать другого. Старайся блокировать это, насколько можешь», — сказал Брансон на пресс-конференции.

В минувшем регулярном сезоне лиги Джейлен принял участие в 74 матчах. В среднем за игру американский игрок набирал 26,0 очка, делал 3,4 подбора, а также отдавал 6,8 передачи.

Комментарии
