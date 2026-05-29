«Мы их сломили». Игрок сборной России U17 оценил две победы в матчах с юниорами из Китая

Игрок юниорской сборной России U17 Вадим Воронцов поделился впечатлениями от выступления на Х Российско-Китайских играх, а также рассказал о планах на будущий сезон и об общении с другими российскими игроками за рубежом. Команды провели два матча: первый завершился разгромной победой российских юниоров с разницей «+33» — 95:62. Вторая игра получилась более напряжённой, но также закончилась победой сборной России — со счётом 90:74.

— Какие ощущения от выступления на Российско-Китайских играх?

— Прикольные ощущения. Много людей пришло. Когда штрафные броски делаешь, кричат «Россия!» Прям даже в душе что-то ёкает! Мне очень понравилось.

— Тяжёлые матчи с китайцами получаются?

— В первой игре мы их сломили, вообще не дали им ничего сделать. Во второй они до конца держались, даже во второй половине игры рывок сделали. Трудные матчи всё равно были.

— Год назад ты вернулся из «Реала» в Россию. Можешь кратко подвести итоги прошедшего сезона, оценить свой прогресс?

— Я играл в молодёжной лиге ВТБ. Там хорошие соперники. Думаю, многому научился за год. Стал чемпионом России по своему возрасту, по юниорам до 19 лет не получилось, но тоже хорошее соревнование. Мне кажется, я спрогрессировал.

— Какие планы на следующий сезон? Думаешь остаться в системе МБА и дебютировать за взрослую команду или рассматриваешь другие варианты?

— Ну, один год я пока точно в России. Дальше не знаю, как получится. Может, останусь, может, куда-нибудь уеду.

— Поддерживаешь ли ты связь с другими российскими ребятами, которые играют за рубежом? Дёмин, Амосов, с которым ты играл в «Реале».

— С Амосовым я не играл в «Реале», но с Фроловым поддерживаю связь, с которым как раз играл. С Дёминым — просто поздравлял его с дебютом, списывался. Мы тоже связь держим, но не прям сильно, — сказал Воронцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Третий матч состоится с субботу, 30 мая.

