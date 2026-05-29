Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Верили в себя и богов баскетбола». Вембаньяма — о победе в 6-й игре серии с «Оклахомой»

«Верили в себя и богов баскетбола». Вембаньяма — о победе в 6-й игре серии с «Оклахомой»
Комментарии

22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, поделился мыслями насчёт победы в шестом матче серии 1/2 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 118:91 в пользу «Спёрс». Таким образом, счёт в серии стал равен 3-3.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
29 мая 2026, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Харпер - 18, Касл - 17, Васселл - 12, Шампани - 10, Джонсон - 9, Олиник - 6, Барнс - 6, Фокс - 5, Корнет - 3, Брайант - 2, Уотерс III - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Маккейн - 13, Уоллес - 11, Холмгрен - 10, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уильямс - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Джо - 3, Уильямс - 1, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич

«Мы были последовательны и верили в себя, в то, что должны были сделать, в игру и в баскетбольных богов. Что нужно для победы в серии? В первую очередь нам нужно прислушиваться к людям с опытом, будь то игроки нашей команды, члены тренерского штаба или кто-то ещё. Нам повезло, что вокруг нас много таких людей», — приводит слова Вембаньямы портал RMC Sport.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Читайте далее:
Всё решит седьмой матч. «Сан-Антонио» и «Оклахома» — украшение плей-офф НБА!
Всё решит седьмой матч. «Сан-Антонио» и «Оклахома» — украшение плей-офф НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android