«Верили в себя и богов баскетбола». Вембаньяма — о победе в 6-й игре серии с «Оклахомой»

22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, поделился мыслями насчёт победы в шестом матче серии 1/2 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 118:91 в пользу «Спёрс». Таким образом, счёт в серии стал равен 3-3.

«Мы были последовательны и верили в себя, в то, что должны были сделать, в игру и в баскетбольных богов. Что нужно для победы в серии? В первую очередь нам нужно прислушиваться к людям с опытом, будь то игроки нашей команды, члены тренерского штаба или кто-то ещё. Нам повезло, что вокруг нас много таких людей», — приводит слова Вембаньямы портал RMC Sport.