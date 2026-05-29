«Ощущения невероятные». Игрок сборной России U17 поделился эмоциями от матчей с Китаем
Разыгрывающий юниорской сборной России U17 Тимофей Самойленко поделился впечатлениями от выступления на Х Российско-Китайских играх, а также рассказал об атмосфере на матчах. Команды на данный момент провели две встречи: первая завершилась разгромной победой россиян со счётом 95:62, во втором матче они победили со счётом 90:74.

— Какие ощущения от выступления на Российско-Китайских играх?
— Ощущения невероятные. Много болельщиков, приятная атмосфера. Очень круто здесь играть.

— Насколько тяжело даются матчи с китайскими игроками?
— В отличие от первой игры, сегодня было намного тяжелее, потому что они вышли намного заряженнее. Дали хорошую борьбу нам.

— У тебя большая баскетбольная семья. Были вообще шансы заняться каким-либо видом спорта, кроме баскетбола?
— Нет, не было.

— Тебе просто сказали: «Баскетбол — и точка»?
— Ну, не сказали, я сам захотел.

— Нет никакого дополнительного давления, что у тебя отец известный, брат играет?
— Нет давления никого. Я себя прекрасно чувствую.

— А какие-то есть планы по дальнейшей карьере? Пока будешь выступать в нашей лиге или, может быть, хотел бы себя где-то ещё попробовать?
— Пока что здесь, в нашей.

— Вдохновляют ли тебя результаты ребят вроде Дёмина, который пробился в НБА?
— Конечно, вдохновляют. Все к этому стремимся, — сказал Самойленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Третий матч между сборными России и Китая состоится в субботу, 30 мая.

