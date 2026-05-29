28 мая завершился седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом». Победу со счётом 64:55 одержали казанцы, которые, таким образом, вышли в финал турнира.
За золотые медали подопечные Велимира Перасовича сразятся с московским ЦСКА, который ранее победил «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала (4-1 — в серии).
кто одержит победу в финале Единой лиги сезона-2025/2026?
Напомним, первый матч финальной серии между ЦСКА и УНИКСом состоится 2 июня. Игра пройдёт в Москве. Начало — в 19:30 мск.
