Вембаньяма: победа в НБА для меня не важнее, чем в чемпионате Франции

22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, рассказал о своих ощущениях насчёт выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сегодня победа в НБА для меня не более важна, чем победа в чемпионате Франции в своё время (смеётся). Желание конкурировать осталось на прежнем уровне. На самом деле, это [участие в играх] — своего рода анестезия: желание победить сильнее боли. Я хочу сказать, что чувствую себя отлично», — приводит слова Вембаньямы портал RMC Sport.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне НБА французский центровой принял участие в 64 матчах. В среднем за игру он набирал 25,0 очка, делал 11,5 подбора, а также отдавал 3,1 передачи.