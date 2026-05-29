Российский баскетболист получил приглашение в лагерь для топ-проспектов, связанный с НБА

19-летний российский профессиональный баскетболист Лев Свинин, играющий на позиции бигмена за команду Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма», получил приглашение в европейский лагерь adidas Eurocamp, о чём сообщили в пермском коллективе.

«Кэмп пройдёт с 5 по 7 июня в итальянском городе Тревизо. Этот лагерь — единственный в Европе, авторизованный Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). На нём присутствуют скауты команд НБА и главных европейских клубов. Аdidas Eurocamp — главный баскетбольный кэмп в Европе, приглашение сюда получают только самые сильные и перспективные баскетболисты.

C 1999 года, когда лагерь в Тревизо начал свою работу, приглашение сюда получили всего десять россиян. Например, в прошлом году — звездный разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин. Браво, Лёва! Гордимся тобой!» — говорится в сообщении команды.

