Илья Родионов покидает пост тренера молодёжной команды «Пари НН»

Российский баскетбольный специалист Илья Родионов покидает молодёжный баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» по истечении срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

«Благодарим за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в пресс-релизе клуба.

Илья Родионов занимал пост главного тренера молодёжной команды «Нижний Новгород‑Мещерский» с лета 2024 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место в Единой молодёжной лиге ВТБ в сезоне-2024/2025. В текущем сезоне команда вышла в четвертьфинал чемпионата, однако не смогла пробиться в финал.