Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Мозгов: в новой гвардии нашего баскетбола человека, как Овечкин в хоккее, нет

Чемпион НБА Мозгов: в новой гвардии нашего баскетбола человека, как Овечкин в хоккее, нет
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов высказался о российском нападающем и чемпионе НХЛ из «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Мы знакомы с Александром. Не так близко, конечно, как Виталий Фридзон, который с Сашей друзья не разлей вода, но мы хорошо знакомы. Овечкин имеет большое влияние в российском хоккее. Однако если говорить о том, кто мог бы с ним сравниться в нашем баскетболе, то из новой гвардии такого человека, как Овечкин в хоккее, у нас нет. Есть достойные ребята, которые провели отличные карьеры, но таких величин я не вижу. Думаю, всё же надо оглядываться на игроков советской закалки. Может, Белов Александр Александрович», — приводит слова Мозгова «РИА Новости».

Материалы по теме
«Весь «Вашингтон» почти парализован этим вопросом». Овечкин всё же не останется в НХЛ? «Весь «Вашингтон» почти парализован этим вопросом». Овечкин всё же не останется в НХЛ?
Лучший баскетболист Урала! Воспитал легенд СССР и сам стал легендой Лучший баскетболист Урала! Воспитал легенд СССР и сам стал легендой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android