Гилджес-Александер честно высказался о своих проблемах с бросками в 6-м матче со «Спёрс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, честно высказался о своих проблемах с бросками в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф НБА с техасской командой «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 118:91 в пользу «Спёрс». Таким образом, счёт в серии стал равен 3-3.

«Если честно, я и сам не совсем знаю. Уже поздно отказываться от своей работы, своей игры и того, кто я есть. Остаётся только довериться этому — и принять любой исход», — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции после матча.

Напомним, показатель «плюс-минус» Шея в шестом матче составил «-28» — это повторение худшего показателя среди MVP в матче с возможностью закрыть серию за всю play-by-play эру. Ранее такой же антирекорд был у Джоэла Эмбиида в 2023-м.