Гилджес-Александер честно высказался о своих проблемах с бросками в 6-м матче со «Спёрс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, честно высказался о своих проблемах с бросками в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф НБА с техасской командой «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 118:91 в пользу «Спёрс». Таким образом, счёт в серии стал равен 3-3.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
29 мая 2026, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Окончен
118 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Харпер - 18, Касл - 17, Васселл - 12, Шампани - 10, Джонсон - 9, Олиник - 6, Барнс - 6, Фокс - 5, Корнет - 3, Брайант - 2, Уотерс III - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Маккейн - 13, Уоллес - 11, Холмгрен - 10, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уильямс - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Джо - 3, Уильямс - 1, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич

«Если честно, я и сам не совсем знаю. Уже поздно отказываться от своей работы, своей игры и того, кто я есть. Остаётся только довериться этому — и принять любой исход», — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции после матча.

Напомним, показатель «плюс-минус» Шея в шестом матче составил «-28» — это повторение худшего показателя среди MVP в матче с возможностью закрыть серию за всю play-by-play эру. Ранее такой же антирекорд был у Джоэла Эмбиида в 2023-м.

