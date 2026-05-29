«Баскетбол возвращается в Рим». Лука Дончич выпустил заявление на фоне слухов о «Кремоне»

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», объявил в социальных сетях о возрождении баскетбольной команды в столице Италии Риме.

«Баскетбол возвращается в Рим!» — написал Дончич в социальных сетях.

По данным издания Basket News, Дончич вместе с бывшим генеральным менеджером «Далласа» Донни Нельсоном и группой инвесторов завершили юридический процесс получения спортивной лицензии итальянской «Кремоны», выступающей в Лиге А. Чемпион Евролиги Саша Джорджевич, как ожидается, станет главным тренером этого проекта.

В группу владельцев также вошли давний международный скаут «Маверикс» Роберто Карменати и бывший президент «Вулвз Вильнюс» Римантас Каукенас, который провёл 10 сезонов в Италии и выиграл пять титулов чемпиона лиги с «Монтепаски Сиена».

Проект имеет прочную международную связь, поскольку Италия граничит с родной Словенией Луки. Нельсон также работал специальным советником сборной Словении с прошлого лета.

