Воронцевич: поздравляем УНИКС с выходом в финал. У них более стабильный сезон

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поздравил УНИКС с победой в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ и выходом в финал. Петербургский клуб уступил в серии со счётом 3-4.

«Первый матч серии проиграли — были в яме. Три последующих матча выиграли — были на взлёте. Ну и потом три — опять в яме. Когда побеждали, делились мячом, бежали быстро, а когда скатывались на игру один на один, УНИКС перестраивался по ходу всей серии. Поздравляем УНИКС с победой. Конечно, у нас сезон был разный, а у УНИКСа он получился более стабильным. Они с основными игроками этого коллектива и этим тренерским штабом уже несколько сезонов. Нашему тренерскому составу было непросто вливаться к концу сезона.

Но мы боролись достойно. Надо смотреть на всё с позитивом. Конечно, хочется быть в финале. И мы были достойны этого финала, просто, может быть, чуть‑чуть габаритов не хватило. И у соперника очень достойно седьмой матч провели братья Кулагины и Алексей Швед. По набранным очкам и потенциалу они были сильнее нашей передней линии. Желаю ребятам удачи», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».