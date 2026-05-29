Воронцевич: поздравляем УНИКС с выходом в финал. У них более стабильный сезон

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поздравил УНИКС с победой в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ и выходом в финал. Петербургский клуб уступил в серии со счётом 3-4.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Первый матч серии проиграли — были в яме. Три последующих матча выиграли — были на взлёте. Ну и потом три — опять в яме. Когда побеждали, делились мячом, бежали быстро, а когда скатывались на игру один на один, УНИКС перестраивался по ходу всей серии. Поздравляем УНИКС с победой. Конечно, у нас сезон был разный, а у УНИКСа он получился более стабильным. Они с основными игроками этого коллектива и этим тренерским штабом уже несколько сезонов. Нашему тренерскому составу было непросто вливаться к концу сезона.

Но мы боролись достойно. Надо смотреть на всё с позитивом. Конечно, хочется быть в финале. И мы были достойны этого финала, просто, может быть, чуть‑чуть габаритов не хватило. И у соперника очень достойно седьмой матч провели братья Кулагины и Алексей Швед. По набранным очкам и потенциалу они были сильнее нашей передней линии. Желаю ребятам удачи», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
