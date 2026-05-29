Форвард «Зенита» Воронцевич: у нас впереди борьба за бронзу, не надо сдаваться

Форвард «Зенита» Воронцевич: у нас впереди борьба за бронзу, не надо сдаваться
Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич после поражения от УНИКСа в полуфинале Единой лиги ВТБ (3-4) заявил, что команда будет бороться за третье место в серии с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

«У нас сейчас борьба за бронзу, и «Локо» ничем не слабее, даже, может быть, где‑то сильнее. Так что продолжаем бороться и держим голову в холоде и по ветру нос. Не надо сдаваться. Надо смотреть на всё с позитивом. Конечно, хочется быть в финале. И мы были достойны этого финала, просто, может быть, чуть‑чуть габаритов не хватило. Желаю ребятам удачи, а нам в дальнейшем — не сдаваться», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

Напомним, первый матч в серии за третье место состоится 1 июня в Санкт-Петербурге.

