Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мозгов: в начале Дёмин не сильно раскрывался, но потом проявил себя неплохо

Мозгов: в начале Дёмин не сильно раскрывался, но потом проявил себя неплохо
Комментарии

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов оценил первый сезон 20-летнего российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Для новичка и такого молодого парня он провёл достаточно стабильный сезон. В начале не сильно раскрывался, но в конце проявил себя неплохо. Я знаю его папу, знаю, что он очень трудолюбивый. Думаю, у него всё впереди», — приводит слова Мозгова «Советский спорт».

20-летний Дёмин провёл дебютный сезон в НБА за «Бруклин», сыграв 52 матча. В среднем за игру он набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.

Напомним, на драфте НБА 2025 года россиянин был выбран под общим восьмым номером командой «Бруклин Нетс».

Сейчас читают:
Егор Дёмин становится крепче и сильнее. В следующем сезоне его будет не узнать Егор Дёмин становится крепче и сильнее. В следующем сезоне его будет не узнать
Егор Дёмин не включён в число лучших новичков НБА. Справедливо? Егор Дёмин не включён в число лучших новичков НБА. Справедливо?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android