Мозгов: в начале Дёмин не сильно раскрывался, но потом проявил себя неплохо

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов оценил первый сезон 20-летнего российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Для новичка и такого молодого парня он провёл достаточно стабильный сезон. В начале не сильно раскрывался, но в конце проявил себя неплохо. Я знаю его папу, знаю, что он очень трудолюбивый. Думаю, у него всё впереди», — приводит слова Мозгова «Советский спорт».

20-летний Дёмин провёл дебютный сезон в НБА за «Бруклин», сыграв 52 матча. В среднем за игру он набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.

Напомним, на драфте НБА 2025 года россиянин был выбран под общим восьмым номером командой «Бруклин Нетс».