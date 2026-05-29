Форвард «Милуоки» Адетокунбо предсказал счёт финала футбольной ЛЧ

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на своей странице в социальных сетях спрогнозировал исход финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «ПСЖ». По его мнению, английский клуб одержит победу со счётом 2:1. Финал состоится 30 мая в Будапеште.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

Также грек разместил пост в поддержку «канониров» и воспроизвёл фирменное празднование нападающего лондонцев Виктора Дьёкереша.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

