Тренер «Зенита» Радоньич может быть уволен до конца сезона — источник

Руководство баскетбольного клуба «Зенит» склоняется к тому, чтобы расстаться с главным тренером Деяном Радоньичем до завершения сезона. Если сторонам удастся договориться, к серии за третье место команду будет готовить другой наставник — предположительно, им станет Ростислав Вергун. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

Радоньич принял команду в конце января и стал четвёртым специалистом, выводившим «Зенит» на матчи в этом сезоне — после Александра Секулича, Максима Учайкина и Вергуна. В полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» уступил УНИКСу (3-4), ведя в серии 3-1.

Напомним, в финале плей-офф Единой лиги УНИКС встретится с московским ЦСКА.

