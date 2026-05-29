Тренер «Зенита» Радоньич может быть уволен до конца сезона — источник

Руководство баскетбольного клуба «Зенит» склоняется к тому, чтобы расстаться с главным тренером Деяном Радоньичем до завершения сезона. Если сторонам удастся договориться, к серии за третье место команду будет готовить другой наставник — предположительно, им станет Ростислав Вергун. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Радоньич принял команду в конце января и стал четвёртым специалистом, выводившим «Зенит» на матчи в этом сезоне — после Александра Секулича, Максима Учайкина и Вергуна. В полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» уступил УНИКСу (3-4), ведя в серии 3-1.

Напомним, в финале плей-офф Единой лиги УНИКС встретится с московским ЦСКА.