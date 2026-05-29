Деян Радоньич покинул пост главного тренера БК «Зенит» по ходу сезона

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев объявил, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ c баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Деян Радоньич покидает пост главного тренера.

«В связи с невыходом в финал чемпионата Единой лиги ВТБ и ситуацией в команде Совет директоров БК «Зенит» принял решение о том, что в серии за бронзовые медали с краснодарским «Локомотивом» с командой будет работать Ростислав Вергун.

БК «Зенит» благодарит Деяна Радоньича за то, что он согласился прийти в команду в трудное время по ходу сезона, смог наладить интересную игру и быть очень близким к выходу в финал», — сказал Медведев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.