Матч-центр:
Баскетбол Новости

Харден подпишет с «Кливлендом» двухлетний контракт на $ 60 млн

Американский защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден подпишет новый двухлетний контракт на $ 60 млн. Об этом сообщает портал Bleacher Report.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 15, Харден - 12, Брайант - 10, Аллен - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Эллис - 5, Тайсон - 2, Томлин - 2, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр
Нью-Йорк Никс: Таунс - 19, Ануноби - 17, Шамет - 16, Брансон - 15, Бриджес - 15, Макбрайд - 11, Колек - 8, Робинсон - 8, Харт - 6, Дадье - 6, Альварадо - 4, Кларксон - 3, Хукпорти - 2, Сохан, Диавара

Сразу после поражения в четвёртом матче финала Восточной конференции от «Нью-Йорк Никс» (0-4) Харден дал понять, что рассчитывает продолжить выступление за «Кливленд».

Харден помог «Кавальерс» впервые с 2018 года выйти в финал конференции. Его средние показатели составили 19,2 очка (41% с игры, 29,9% – из-за дуги) и 5,5 передачи при 4,7 потери за игру.

Напомним, в феврале 2026 года «Лос-Анджелес Клипперс» обменял Джеймса Хардена в «Кливленд Кавальерс» на Дариуса Гарлэнда и пик второго раунда.

