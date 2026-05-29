Харден подпишет с «Кливлендом» двухлетний контракт на $ 60 млн

Американский защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден подпишет новый двухлетний контракт на $ 60 млн. Об этом сообщает портал Bleacher Report.

Сразу после поражения в четвёртом матче финала Восточной конференции от «Нью-Йорк Никс» (0-4) Харден дал понять, что рассчитывает продолжить выступление за «Кливленд».

Харден помог «Кавальерс» впервые с 2018 года выйти в финал конференции. Его средние показатели составили 19,2 очка (41% с игры, 29,9% – из-за дуги) и 5,5 передачи при 4,7 потери за игру.

Напомним, в феврале 2026 года «Лос-Анджелес Клипперс» обменял Джеймса Хардена в «Кливленд Кавальерс» на Дариуса Гарлэнда и пик второго раунда.