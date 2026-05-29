Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мозгов: Голдину будет тяжело закрепиться в «Майами», ему нужна другая команда

Мозгов: Голдину будет тяжело закрепиться в «Майами», ему нужна другая команда
Комментарии

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов заявил, что российскому центровому Владиславу Голдину будет сложно закрепиться в «Майами Хит», и посоветовал ему поискать другую команду.

«Владу будет тяжело закрепиться. Непонятно, в какой баскетбол «Майами» хочет играть — видно, что им не нужен такой доминирующий большой центровой. В этом его проблема. Думаю, в другой команде, которая играет в более классический баскетбол, он нашёл бы своё место», — приводит слова Мозгова «Советский спорт».

Голдин в сезоне-2025/2026 провёл девять матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем проводя 2,7 минуты на площадке. Его статистика: 0,8 очка, один подбор и 0,3 передачи за игру.

Сейчас читают:
Центровой «Майами» Голдин высказался об участии Ищенко на драфте НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android