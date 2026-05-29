Мозгов: Голдину будет тяжело закрепиться в «Майами», ему нужна другая команда

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов заявил, что российскому центровому Владиславу Голдину будет сложно закрепиться в «Майами Хит», и посоветовал ему поискать другую команду.

«Владу будет тяжело закрепиться. Непонятно, в какой баскетбол «Майами» хочет играть — видно, что им не нужен такой доминирующий большой центровой. В этом его проблема. Думаю, в другой команде, которая играет в более классический баскетбол, он нашёл бы своё место», — приводит слова Мозгова «Советский спорт».

Голдин в сезоне-2025/2026 провёл девять матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем проводя 2,7 минуты на площадке. Его статистика: 0,8 очка, один подбор и 0,3 передачи за игру.