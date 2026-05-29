Ассистент главного тренера «Локо»: Ищенко и Темиров прогрессировали в каждом аспекте

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Янко Пейчич высоко оценил прогресс молодых игроков команды защитника Всеволода Ищенко и форварда Кирилла Темирова.

«В этом сезоне они показывают гораздо выше результат. Они прогрессировали в каждом аспекте. И в первую очередь у них есть характер», — сказал Пейчич на радио «КП»-Кубань.

Всеволод Ищенко был признан лучшим молодым игроком Единой лиги по итогам сезона-2025/2026. Защитник провёл 40 матчей в регулярном чемпионате. Его средние показатели за 23 минуты на паркете составили 8,7 очка (46,8% из-за дуги), 4,5 подбора, 2,1 передачи, 1,3 перехвата и 12,9 балла эффективности.

Напомним, «Локомотив-Кубань» сыграет в серии за третье место Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом».