Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо назвал команду, которая станет чемпионом НБА в этом сезоне

Адетокунбо назвал команду, которая станет чемпионом НБА в этом сезоне
Комментарии

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо назвал «Нью-Йорк Никс» главным фаворитом финала НБА. Команда из Нью-Йорка впервые с 1999 года поборется за титул, её соперник определится в финале Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Решающий матч в этой серии состоится в ночь на 31 мая.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что «Никс» выиграют титул. Баскетбол – игра момента. И у них за спиной Нью-Йорк. Город – просто огонь. Если они победят, толпа будет такой, что можно будет в ней плавать», — приводит слова Адетокунбо NBA Central в социальной сети Х.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

Сейчас читают:
Проклятие снято! «Олимпиакос» стал чемпионом Евролиги, одолев могучий «Реал»
Проклятие снято! «Олимпиакос» стал чемпионом Евролиги, одолев могучий «Реал»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android