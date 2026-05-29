Адетокунбо назвал команду, которая станет чемпионом НБА в этом сезоне

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо назвал «Нью-Йорк Никс» главным фаворитом финала НБА. Команда из Нью-Йорка впервые с 1999 года поборется за титул, её соперник определится в финале Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Решающий матч в этой серии состоится в ночь на 31 мая.

«Я думаю, что «Никс» выиграют титул. Баскетбол – игра момента. И у них за спиной Нью-Йорк. Город – просто огонь. Если они победят, толпа будет такой, что можно будет в ней плавать», — приводит слова Адетокунбо NBA Central в социальной сети Х.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.