Защитник «Спёрс» Касл: нас отделяют 48 минут от финала. Мы все мечтали об этом с детства

Баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл прокомментировал победу своей команды в шестом матче финала Западной конференции над «Оклахома-Сити Тандер» (118:91). «Спёрс» сравняли счёт в серии — 3-3.

«Мы очень хотели победить. Всё зависело от нас. И мы верим, что как команда мы сильнее «Оклахомы». Конечно, не могли подвести наших поклонников на домашней арене, это тоже. Так что… Нам хотелось продолжить серию, вернуться в Оклахома-Сити на седьмой матч. Теперь всё решится в одной игре. Побеждаешь — или всё заканчивается. В ближайшие 48 часов нет ничего более важного. Мы должны восстановиться, посмотреть видео. Подготовить себя физически и ментально к этим 48 минутам. Нас отделяют 48 минут от финала НБА. Мы все мечтали об этом с детства», — приводит слова Касла Underdog NBA.

Седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» состоится в ночь на 31 мая.