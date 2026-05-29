«Зенит» объявил об уходе Радоньича с поста главного тренера клуба

Баскетбольный клуб «Зенит» по соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем, а также с его ассистентом Сашей Косовичем. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун. Об этом сообщается в официальном заявлении клуба.

Черногорский специалист возглавил «Зенит» по ходу сезона-2025/2026. Под его руководством команда провела 31 матч, одержав 20 побед. Вместе с Радоньичем сине-бело-голубые заняли третье место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и остановились в шаге от выхода в финал турнира, уступив в седьмой встрече полуфинала УНИКСу.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит Деяна Радоньича за готовность возглавить команду в непростой момент сезона, профессионализм и проделанную работу», — говорится в заявлении.

В серии за бронзовые медали «Зенит» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Первый матч состоится 1 июня.

