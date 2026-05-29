Шон Суини возглавит «Орландо Мэджик» — Чарания

«Орландо Мэджик» завершает подписание контракта с Шоном Суини. 41-летний специалист станет главным тренером команды, которая недавно рассталась с Джамалом Мозли, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Суини начал тренерскую карьеру в 2011 году в «Бруклин Нетс» в качестве видеокоординатора. Работал ассистентом в «Бруклине», «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс», «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». В данный момент специалист является помощником главного тренера «Спёрс» Митча Джонсона.

Седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» состоится в ночь на 31 мая.

