Гилджес-Александер: следующий матч — самый важный в моей карьере

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после шестого матча финала Западной конференции (91:118, 3-3) высказался о физической и психологической нагрузке, а также о настрое на решающую седьмую игру серии с «Сан-Антонио Спёрс».

«Всё нормально. Я готов. Следующий матч – самый важный в моей карьере. Следующий матч всегда самый важный. И если я проиграю, мой сезон завершится», — приводит слова Гилджес-Александера Clutch Points в социальной сети Х.

Седьмая встреча серии состоится в ночь на 31 мая в Оклахома-Сити. Победитель сыграет в финале НБА с «Нью-Йорк Никс».

Напомним, «Оклахома» является действующим чемпионом НБА.