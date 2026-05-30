Экс-центровой «Кливленда» Томпсон завершил карьеру

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», 35-летний канадский центровой Тристан Томпсон объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Для меня это означает поворот в область ИИ и технологий. Хочу быть частью того мира, к которому мы идём, а не в котором живём сейчас», — приводит слова Томпсона Eonline.

Томпсон провёл в НБА 14 сезонов, из них 11 — в «Кливленде». Вместе с Леброном Джеймсом он завоевал титул чемпиона в 2016 году, когда «Кавальерс» в финале обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» (4-3).

За сборную Канады Томпсон выступал на чемпионате Америки 2013 года и олимпийском квалификационном турнире 2016 года на Филиппинах.