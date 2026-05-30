Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-центровой «Кливленда» Томпсон завершил карьеру

Экс-центровой «Кливленда» Томпсон завершил карьеру
Комментарии

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», 35-летний канадский центровой Тристан Томпсон объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Для меня это означает поворот в область ИИ и технологий. Хочу быть частью того мира, к которому мы идём, а не в котором живём сейчас», — приводит слова Томпсона Eonline.

Томпсон провёл в НБА 14 сезонов, из них 11 — в «Кливленде». Вместе с Леброном Джеймсом он завоевал титул чемпиона в 2016 году, когда «Кавальерс» в финале обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» (4-3).

За сборную Канады Томпсон выступал на чемпионате Америки 2013 года и олимпийском квалификационном турнире 2016 года на Филиппинах.

Материалы по теме
Долгожданные перемены в НБА. Пойдут ли они лиге на пользу?
Долгожданные перемены в НБА. Пойдут ли они лиге на пользу?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android