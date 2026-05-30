Браун: если сыграем против «Спёрс», я сэкономлю деньги — моя семья живёт в Сан-Антонио

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун в преддверии финала НБА пошутил о возможном сопернике, отметив, что его команде без разницы, кто станет победителем на Западе.

«Если мы ожидаем стать теми, кем мы себя считаем, то без разницы, с кем мы будем играть в финале. Но если сыграем против «Спёрс», то я сэкономлю деньги, ведь моя семья живёт в Сан-Антонио. Не придётся покупать билеты на самолёт», — приводит слова Брауна SNY Nicks в социальной сети Х.

Седьмая встреча в серии между «Оклахомой» и «Сан-Антонио» состоится в ночь на 31 мая в Оклахома-Сити.

Напомним, «Оклахома» является действующим чемпионом НБА.