Игрок «Зенита» Жбанов опубликовал пост с мемом после новостей о смене тренера в клубе

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов опубликовал мем в социальных сетях после появления неофициальной информации об уходе Деяна Радоньича с поста главного тренера петербургского клуба.

Позже стало известно, что Радоньич покинул пост главного тренера «Зенита» перед серией за третье место Единой лиги ВТБ. Руководить командой в оставшейся части сезона будет Ростислав Вергун.

В завершившемся полуфинале Единой лиги «Зенит» уступил УНИКСу в семиматчевой серии со счётом 3-4, ведя при этом изначально в серии со счётом 3-1.Теперь петербургскому клубу предстоит сыграть с «Локомотивом-Кубань» в матчах за бронзовые медали турнира.