Тренер «Басконии», интересовавшейся Перасовичем из УНИКСа, заявил, что остаётся в клубе

42-летний итальянский профессиональный баскетбольный тренер Паоло Гальбьяти в пятницу, 29 мая, заявил о том, что остаётся на сезон-2026/2027 в роли главного тренера испанской «Басконии».

«Мне следует заткнуть все слухи. Я поговорил с президентом клуба, и он заверил меня, что я остаюсь на своём посту в следующем сезоне», — приводит слова Гальбьяти издание Basketball Sphere.

На прошлой неделе стало известно о том, что руководство испанской команды вступило в переговоры с главным тренером клуба Единой лиги ВТБ Велимиром Перасовичем.

В нынешнем сезоне Евролиги «Баскония» заняла 18-е место, потерпев 25 поражений при 13 победах, и не вышла в плей-офф.