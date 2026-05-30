Комолов покинул МБА-МАИ после одного сезона в клубе

Комолов покинул МБА-МАИ после одного сезона в клубе
Защитник Артём Комолов покинул МБА-МАИ по истечении срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Комолов присоединился к команде перед стартом сезона-2025/2026 и провёл в составе москвичей 26 матчей. В среднем баскетболист набирал 2,2 очка, а также совершал 0,6 подбора и 0,6 передачи за игру.

«Мы благодарим Артёма за вклад в результаты МБА-МАИ и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ МБА-МАИ заняла седьмое место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. В первом раунде команда уступила УНИКСу со счётом 0-3 в серии.

