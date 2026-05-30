Баскетбол Новости

«Не буду скучать». Кайри Ирвинг рассказал об усталости от баскетбола

34-летний американский защитник и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг, выступающий за команду «Даллас Маверикс», высказался по поводу усталости от игры.

«Пока я восстанавливался [после разрыва крестообразной связки], у других частей моего тела было достаточно времени залечить свои различные повреждения, полученные после того, как я пахал и пахал, проводя на площадке кучу минут в одном и том же режим последние несколько лет, независимо от того, выходили мы в плей-офф или нет. Так что в моменте просто я устал, чувак. И я знаю, что многие мои сверстники устали.

Но, знаешь, сама атмосфера и окружение, которые сопутствуют профессиональному баскетболу, — это то, что невозможно воссоздать. Я знаю, что когда я закончу играть — я всегда слышу от многих ветеранов лиги, на которых я равнялся, что буду скучать по раздевалке, ты будешь скучать по этому, ты будешь скучать по тому — я отчасти согласен с этим. Но при этом, знаешь, когда ты столько ежедневно впахиваешь… Вот тут не буду скучать по этому.

После ухода из спорта я выложу всё на стол, отдам всё, что у меня есть, и просто приму результаты, которых по итогу достигну. Я смирился с тем, почему я начал играть в баскетбол и почему продолжаю играть. И почему я могу продолжать делать то, что делаю. Всё дело в росте игры. Всё дело в молодёжи. Много денег выбрасывается на многих молодых игроков. Не все попадают в НБА. Не все идут играть в баскетбол в колледже. Так что баскетбол — очень уникальный вид спорта», — сказал Ирвинг на своём Twitch-канале.

