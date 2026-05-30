Кайри Ирвинг высказался о своём восстановлении после разрыва крестообразной связки

34-летний американский защитник и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг, выступающий за команду «Даллас Маверикс», высказался о своём восстановлении после разрыва крестообразной связки.

«Я определённо близок к тому, чтобы восстановиться на 100% после травмы связки. Прошло уже много времени. Я очень благодарен, что мне предоставили время на восстановление и на эксперименты со своим телом — как на площадке, так и за её пределами, в тренажёрном зале. Я доводил себя до предела. В этом возрасте я чувствую, что моя игра замедляется, но в то же время способен делать больше, просто более эффективно», — сказал Ирвинг на своём Twitch-канале.