Чемпион Европы Быков назвал фаворита финальной серии Единой лиги ВТБ
Бывший российский защитник и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
«ЦСКА — фаворит финального противостояния. Тем более в длинной серии. В этом сезоне армейцы убедительны. УНИКСу, чтобы обыграть ЦСКА, нужно быть сфокусированными и решительными на протяжении многих финальных матчей. Это возможно, но архисложно.

УНИКС сейчас подустал физически, но находится на эмоционально-психологическом подъёме. Плюс у казанцев опытный и мастеровитый тренер и такой же состав. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, обыграв в полуфинале «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1 в серии. УНИКС, в свою очередь, оказался сильнее «Зенита», отыгравшись после отставания 1-3 и одержав победу в седьмом матче.

Календарь плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026
