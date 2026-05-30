Чемпион Европы Быков назвал фаворита финальной серии Единой лиги ВТБ

Бывший российский защитник и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом.

«ЦСКА — фаворит финального противостояния. Тем более в длинной серии. В этом сезоне армейцы убедительны. УНИКСу, чтобы обыграть ЦСКА, нужно быть сфокусированными и решительными на протяжении многих финальных матчей. Это возможно, но архисложно.

УНИКС сейчас подустал физически, но находится на эмоционально-психологическом подъёме. Плюс у казанцев опытный и мастеровитый тренер и такой же состав. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, обыграв в полуфинале «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1 в серии. УНИКС, в свою очередь, оказался сильнее «Зенита», отыгравшись после отставания 1-3 и одержав победу в седьмом матче.