Фото: Егор Дёмин нашёл в Нью-Йорке борщ, оливье, вишнёвый компот, пельмени и блины

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала в социальных сетях фотографии с 19-летним российским разыгрывающим защитником Егором Дёминым, который нашёл в Нью-Йорке русскую кухню.

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Российский игрок попробовал борщ со сметаной, блины с мясом, вишнёвый компот, салат оливье, бородинский хлеб, селёдку под шубой, маринованные овощи и котлету по-киевски.

Егор стал игроком «Бруклина» на драфте НБА в 2025 году, когда коллектив выбрал его под восьмым номером в первом раунде, что стало рекордом для представителей России. По итогам сезона-2025/2026 команда одержала 20 побед при 62 поражениях и заняла 13-е место в Восточной конференции.