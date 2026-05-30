«Это чертовски хорошая работа». Джонсон похвалил «Сан-Антонио» перед седьмым матчем серии

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон после шестого матча финала Западной конференции обратился к команде.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
29 мая 2026, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Харпер - 18, Касл - 17, Васселл - 12, Шампани - 10, Джонсон - 9, Олиник - 6, Барнс - 6, Фокс - 5, Корнет - 3, Брайант - 2, Уотерс III - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Маккейн - 13, Уоллес - 11, Холмгрен - 10, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уильямс - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Джо - 3, Уильямс - 1, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич

«Как и весь сезон, мы увидели конкурентный ответ команды и отражение её характера. Да, на протяжении этой серии мы были не так стабильны, как хотели бы. Но мы нашли свой стандарт. Мы нашли свой уровень исполнения. Мы нашли то единство, которое чувствуем внутри команды.

И если вернуться назад, в октябрь, когда мы впервые собрались в кинозале на командную встречу, и кто-нибудь тогда показал бы нам хрустальный шар и сказал, что мы будем сидеть здесь перед седьмым матчем финала Западной конференции на выезде в Оклахома-Сити…

Мы были бы чертовски воодушевлены. Вот такая возможность перед нами сейчас. И это чертовски хорошая работа», — приводит слова Джонсона аккаунт НБА в социальной сети X.

После шести матчей счёт в серии между «Сан-Антонио» и «Оклахома-Сити» равный — 3-3.

