Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» объявил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Стипе Кулиша

«Автодор» объявил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Стипе Кулиша
Комментарии

Баскетбольный клуб «Автодор» сообщил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Стипе Кулиша в связи с истечением срока контракта.

Хорватский специалист присоединился к саратовскому клубу перед началом сезона-2025/2026 в качестве ассистента главного тренера. В феврале Кулиш был назначен исполняющим обязанности тренера команды. Также по окончании контракта «Автодор» покинул помощник тренера Николай Шманов.

«Благодарим Стипе и Николая за работу, неравнодушие и профессионализм, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как отметил «Автодор», определиться с новым тренерским штабом клуб планирует в первой половине июня. Текущий сезон клуб завершил на 10-й строчке с балансом семь побед и 33 поражения.

Сейчас читают
Лучшие в регулярке и плей-офф. ЦСКА и УНИКС ждёт битва за чемпионство Единой лиги
Лучшие в регулярке и плей-офф. ЦСКА и УНИКС ждёт битва за чемпионство Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android