«Автодор» объявил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Стипе Кулиша

Баскетбольный клуб «Автодор» сообщил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Стипе Кулиша в связи с истечением срока контракта.

Хорватский специалист присоединился к саратовскому клубу перед началом сезона-2025/2026 в качестве ассистента главного тренера. В феврале Кулиш был назначен исполняющим обязанности тренера команды. Также по окончании контракта «Автодор» покинул помощник тренера Николай Шманов.

«Благодарим Стипе и Николая за работу, неравнодушие и профессионализм, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как отметил «Автодор», определиться с новым тренерским штабом клуб планирует в первой половине июня. Текущий сезон клуб завершил на 10-й строчке с балансом семь побед и 33 поражения.