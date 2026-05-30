Ищенко попал в топ-60 игроков на драфте НБА — 2026 по версии ESPN

Аналитик ESPN Джереми Ву выпустил обновлённый список топ-100 игроков предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), не учитывающий потребности команд лиги, а основывающийся только на навыках самих баскетболистов.

После завершения последнего срока на то, чтобы игроки NCAA могли отказаться от своего выдвижения в лигу и остаться в колледже, из драфта ушли 38 человек, и, анализируя оставшихся игроков, аналитик поместил 21-летнего российского форварда Всеволода Ищенко, выступающего за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», на 60-е место, что при нынешних раскладах гарантирует игроку попадание в НБА, учитывая, что за два раунда будет выбрано ровно 60 игроков.