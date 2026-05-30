Генеральный директор «Зенита» обратился к болельщикам после увольнения Радоньича

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сделал заявление на фоне перестановок в тренерском штабе перед серией плей-офф за бронзовые медали. Ранее клуб покинул главный тренер Деян Радоньич.

«Уважаемые болельщики! Подходит к своему завершению очень непростой сезон для всех нас — сезон больших перемен и трудных, серьёзных решений.

Полуфинальная серия закончилась для нас неожиданно трагически, но побеждает сильнейший. Тем сложнее и важнее сейчас поднять выше головы, сжать кулаки и сразиться за бронзовые медали, которых мы достойны, но которые необходимо заслужить.

Известно, что бронзовые медали выигрывают, а серебряные — это проигрыш.

Я очень благодарен Деяну Радоньичу за то, что он в очень непростой момент для нас согласился принять команду и сделал максимум, чтобы дать результат. Но сейчас наступил момент, когда требуется срочная перезагрузка, возможно, новые лидеры и свежие идеи, которые помогут нам быстро измениться в лучшую сторону, сплотиться в единое целое и уже через два дня сразиться с очень сильным соперником, который успел отдохнуть и набраться сил, в отличие от нас.

Все важные и ключевые решения, которые принимает клуб, никогда не носят спонтанный или эмоциональный характер. Это всегда результат глубокого анализа ситуации, коллективного обсуждения и солидарной ответственности. Прошу вас с пониманием относиться к изменениям. Всё, что мы делаем, всегда нацелено исключительно на достижение максимально возможного результата в текущей ситуации.

Обращаюсь ко всем нашим болельщикам. Дорогие друзья! Приходите поддержать команду на арену, в фан-зону, болейте за «Зенит» у экрана телевизора. Нам нужна ваша поддержка для того, чтобы побеждать. Мы всегда помним, что играем в первую очередь для наших болельщиков.

Вперёд, «Зенит»! Вперёд за Питер!» — приводит слова Церковного пресс-служба клуба.