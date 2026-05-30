«Уехали» игроки в отпуск или нет». В «Локо» назвали решающий фактор в серии с «Зенитом»

Бывший председатель правления баскетбольного клуба «Локомотив‑Кубань» Анатолий Мещеряков высказался о предстоящей серии за третье место в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 с «Зенитом».

«Всегда говорю, что «Локомотив‑Кубань» должен победить, а там — мяч круглый. Вся четвёрка команд плюс‑минус равная, есть нюансы, когда «Локо» играл с ЦСКА, при определённом стечении обстоятельств могли зацепить больше матчей. Как играл «Зенит» с УНИКСом, видели все.

Всё будет зависеть от настроя игроков, «уехали» они в отпуск или нет. Думаю, «Локомотив‑Кубань» ещё не «уехал», команда точно будет биться за третье место. В каком морально‑психологическом состоянии игроки «Зенита», увидим на паркете. Смена тренера, возможно, прошла для того, чтобы встряхнуть команду. Но я уверен, что краснодарцы заберут третье место», — приводит слова Мещерякова «Матч ТВ».