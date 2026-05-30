Перкинс обратился к Гилджес-Александеру и Вембаньяме перед решающим матчем серии

Бывший игрок НБА и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о лидерах «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере и «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме перед решающим седьмым матчем финала Западной конференции.

«Для Шея всё просто: ты обязан защитить домашнюю площадку. В этой серии у тебя были проблемы. Тебя плотно закрыли. Ты показываешь худший процент попаданий за всю свою карьеру в плей-офф.

Что касается Вемби, то тут всё так: «Эй, здоровяк, вот твой шанс. Ты много говорил и кое-что подтверждал делом, но говорил ты очень много. И весь мир знает, как сильно ты ненавидишь этих парней.

В регулярном чемпионате ты говорил, что доминировал над ними. Теперь ты едешь в логово действующих чемпионов, на враждебную арену. И ты не можешь облажаться», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Coutrside в социальной сети Х.