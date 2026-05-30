Прокуратура заявила, что Розир согласился на взятку в $ 100 тыс. по делу о ставках — ESPN

Федеральные прокуроры США утверждают, что бывший игрок НБА Терри Розир согласился принять взятку в размере $ 100 тыс. в рамках схемы, связанной со ставками на баскетбол. Об этом сообщает издание ESPN.

Согласно обновлённому обвинительному заключению, защитник планировал использовать травму ноги как повод для досрочного ухода с матча «Шарлотт Хорнетс» с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоялся 23 марта 2023 года. Следствие считает, что информация о его раннем уходе была передана группе игроков на ставках, после чего они поставили более $ 258,7 тыс. на статистику баскетболиста.

В той встрече Розир провёл на площадке чуть более девяти минут и завершил игру с пятью очками, четырьмя подборами и двумя передачами. Прокуратура также утверждает, что после матча баскетболист согласился снизить размер предполагаемой взятки со $ 100 тыс. до $ 70 тыс., поскольку часть ставок не сыграла из-за количества подборов.

В четверг против Розира были выдвинуты дополнительные обвинения, включая подкуп участника спортивных соревнований и сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. В качестве пострадавших сторон по делу названы НБА и «Шарлотт Хорнетс».

Сам Розир отрицает участие в схеме. Его адвокат Джим Трасти заявил, что новые обвинения являются попыткой усилить позицию обвинения после ранее поданного ходатайства о прекращении дела.