Центровой «Нью-Йорка» Таунс: Джереми Лин сделал меня фанатом «Никс»

Американский центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс признался, что полюбил свою нынешнюю команду благодаря бывшему разыгрывающему клуба Джереми Лину.

«Я правда хочу поблагодарить Джереми Лина, потому что это он сделал меня фанатом «Никс». Было почти нереально найти его майку. Я очень люблю Джереми Лина, он один из моих любимых игроков «Никс» за всю историю, один из моих любимых баскетболистов вообще. Он заставил меня так страстно болеть за «Никс». Невероятно, что теперь я сам в этом положении, сижу в этом кресле и разговариваю с вами как игрок «Никс», — приводит слова Таунса New York Post.

Напомним, «Нью-Йорк» будет играть в финале НБА впервые с 1999 года — тогда команда уступила «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 1-4 в серии.