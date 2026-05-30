Защитник «Кливленда» Митчелл выступил в защиту Джеймса Хардена после вылета из плей-офф

Американский защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл выступил в защиту одноклубника Джеймса Хардена, раскритиковав хейтеров и напомнив, что даже у великих игроков были неудачные отрезки в карьере. «Кавальерс» уступили «Нью-Йорк Никс» (93:130; 0-4) в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА и завершили сезон.

«Мы бы не вышли в финал конференции без Джеймса Хардена. Мы пытались. Я не знаю, как ещё это сказать, но мы живём в мире, где гораздо проще критиковать и ненавидеть. И почти уверен, что будут ненавидеть меня. Будут ненавидеть Эвана Мобли, ненавидеть главного тренера Кенни Аткинсона. Будут ненавидеть всех, правильно? Так что это не значит, что я говорю: «Не ненавидьте нас». Наблюдаю за Харденом уже девять лет. Вижу своими глазами его трудолюбие, страсть, интеллект, лидерские качества. У этого парня просто плохая репутация. И я говорил, как он изменил игру и всё такое, но это правда.

Да, конечно, у него были тяжёлые отрезки. Уверен, они были у всех нас. Леброн — один из величайших игроков в истории. Мы ведь не говорим о том финале с «Далласом» в 2011 году, когда у него не пошла игра. Не говорим, что Майклу Джордану потребовалось восемь лет, чтобы выйти в финал. Говорим о победах», — приводит слова Митчелла портал Andscape.

Напомним, в феврале 2026 года «Лос-Анджелес Клипперс» обменял Джеймса Хардена в «Кливленд Кавальерс» на Дариуса Гарлэнда и пик второго раунда.