Главная Баскетбол Новости

Единая лига объявила символическую пятёрку 1/2 финала плей-офф

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку баскетболистов по итогам матчей полуфинальной стадии плей-офф сезона-2025/2026.

Символическая пятёрка 1/2 финала плей-офф Единой лиги:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»)
21,2 балла за эффективность, 16,4 очка, 2,6 подбора, 8,8 передачи;

Маркус Бингэм (УНИКС)
20,6 балла за эффективность, 16,3 очка, 6,4 подбора, 2,3 блока;

Мело Тримбл (ЦСКА)
20,0 балла за эффективность, 19,2 очка, 2,6 подбора, 3,6 передачи;

Джален Рейнольдс (УНИКС)
19,4 балла за эффективность, 15,4 очка, 5,6 подбора, две передачи;

Георгий Жбанов («Зенит»)
12,4 балла за эффективность, 12,3 очка, 3,7 подбора, 1,9 передачи.

