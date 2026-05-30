«Баскония» сделала предложение центровому УНИКСа Бингэму — Андреани

Испанская «Баскония» сделала предложение центровому казанского УНИКСа Маркусу Бингэму. Интерес к американцу проявляют не только баски: «Валенсия» и «Барселона» также следят за игроком. Они вступят в гонку за Бингэма, если он не договорится с «Басконией». Об этом сообщает журналист Маттео Андреани на своей странице в социальной сети Х.

Прошлым летом Бингэм подписал контракт с УНИКСом по схеме «1+1». В текущем сезоне 24-летний американский центровой был признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ. Бингэм стал самым результативным игроком семиматчевой полуфинальной серии с «Зенитом» (16,3 очка за игру).

Напомним, УНИКС сыграет в финале плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА. Первый матч в серии состоится 2 июня в Москве.

Перезагрузка Единой лиги: кто покидает элиту и кто получит место в турнире
