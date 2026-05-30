Инсайдер: Дэвис подаёт недвусмысленные намёки, что хочет уйти из «Вашингтона»

Инсайдер НБА Шон Дивени сообщил, что американский центровой Энтони Дэвис, ещё не сыграв ни одного матча за «Вашингтон Уизардс», уже подаёт «недвусмысленные намёки» на желание покинуть команду.

«Он ещё не сыграл ни одного матча за «Вашингтон Уизардс» и провёл всего 71 игру за два сезона, но уже подаёт недвусмысленные намёки, что хочет уйти. Возможно, ему придётся подождать.«Вашингтон» хочет, чтобы он вышел на площадку, восстановил свою ценность, а затем обменял его», — написал Дивени в своей статье на портале Heavy.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на последнем месте с результатом 17-65. Команда выиграла лотерею драфта и будет выбирать под первым номером.