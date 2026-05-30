Баскетбол Новости

Чемпион НБА Паркер рассказал, за какую команду будет болеть в финале Лиги чемпионов

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер перед финалом Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» заявил, что болеет за парижский клуб, поскольку его кумир Тьерри Анри завершил карьеру. Встреча проходит в эти минуты, «Арсенал» выигрывает со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'    

«Я болельщик Тьерри Анри, поэтому я болею за ту команду, за которую играет Тьерри. Если Тьерри не играет, тогда это Париж… Сегодня вечером должен болеть за ПСЖ», — приводит слова Паркера Clutch Points.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 начался в 19:00 мск. Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).


