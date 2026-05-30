Видео: центровой «Денвера» Йокич поддерживает «Арсенал» в финале Лиги чемпионов

Сербский центровой «Денвер Наггетс» и трёхкратный MVP НБА Никола Йокич присутствует на финальном матче Лиги чемпионов и поддерживает лондонский «Арсенал». Видео с баскетболистом на трибунах было опубликовано в аккаунте TheDunkCentral в социальной сети Х. В финале Лиги чемпионов «Арсенал» играет с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

Ранее сербский баскетболист признавался, что французский нападающий Тьерри Анри долгое время был его любимым футболистом.

Йокич в прошедшем сезоне НБА набирал в среднем 27,5 очка, делал 12,9 подбора и 10,6 передачи за 71 матч. «Денвер» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Миннесоте Тимбервулвз» (2-4).

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 начался в 19:00 мск. Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).