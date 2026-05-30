Президент «Кливленда» Олтмен: возможности клуба превосходят то, что мы можем получить

Президент «Кливленд Кавальерс» Коби Олтмен высказался о перспективах команды после завершения сезона-2025/2026, в котором клуб дошёл до финала Восточной конференции, где уступил «Нью-Йорк Никс» со счётом 0-4 в серии.

«Последние пять лет мы обновляли ростер, дополняли его. Внимательно оценивали внутренние ресурсы. Использовали их для роста. Сейчас действуем с позиций силы в плане фундамента коллектива. Возникают вопросы – достаточно ли этого? Нельзя ли увеличить наши шансы? Безусловно, мы не на том этапе, когда готовы всё взорвать и начать заново. Но такие обсуждения тоже будут. На данный момент внутренние возможности «Кливленда» превосходят то, что мы можем получить на рынке», — приводит слова Олтмена официальный сайт «Кливленд Кавальерс».