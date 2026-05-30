Президент «Кливленда» Олтмен: возможности клуба превосходят то, что мы можем получить

Президент «Кливленд Кавальерс» Коби Олтмен высказался о перспективах команды после завершения сезона-2025/2026, в котором клуб дошёл до финала Восточной конференции, где уступил «Нью-Йорк Никс» со счётом 0-4 в серии.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 15, Харден - 12, Брайант - 10, Аллен - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Эллис - 5, Тайсон - 2, Томлин - 2, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр
Нью-Йорк Никс: Таунс - 19, Ануноби - 17, Шамет - 16, Брансон - 15, Бриджес - 15, Макбрайд - 11, Колек - 8, Робинсон - 8, Харт - 6, Дадье - 6, Альварадо - 4, Кларксон - 3, Хукпорти - 2, Сохан, Диавара

«Последние пять лет мы обновляли ростер, дополняли его. Внимательно оценивали внутренние ресурсы. Использовали их для роста. Сейчас действуем с позиций силы в плане фундамента коллектива. Возникают вопросы – достаточно ли этого? Нельзя ли увеличить наши шансы? Безусловно, мы не на том этапе, когда готовы всё взорвать и начать заново. Но такие обсуждения тоже будут. На данный момент внутренние возможности «Кливленда» превосходят то, что мы можем получить на рынке», — приводит слова Олтмена официальный сайт «Кливленд Кавальерс».

