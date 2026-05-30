Агент Леброна Джеймса: без Скотти Пиппена Джордан не выиграл бы ни одного титула

Агент Леброна Джеймса: без Скотти Пиппена Джордан не выиграл бы ни одного титула
Рич Пол, агент американского форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, заявил, что легендарный баскетболист Майкл Джордан не выиграл бы ни одного чемпионского титула без Скотти Пиппена, назвав Пиппена самым влиятельным игроком в составе «Чикаго Буллз» в те годы.

«Думаю, что кольца Скотти те же самые, что и у Майкла Джордана. Он был самым влиятельным игроком в команде. Без Скотти Пиппена Джордан не выиграл бы ни одного чемпионского титула НБА», — сказал Пол в подкасте Game Over.

Скотти Пиппен выступал за «Чикаго Буллз» с 1987-го по 1998-й и с 2003-го по 2004-й. Он выиграл с командой шесть титулов НБА.

